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Üniversiteli Genç Kızın Öldüğü Kazada, Kamyonet Sürücüsüne 15 Bin Lira Para Cezası Verildi

ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZADA, KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE 15 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Burdur'da üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücünün 2 yıl 1 aylık hapis cezası 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Karara itiraz eden anne Teslime Çakal, “Kızımı öldürdül

Tarih : 29 Mart 2019, 23:00
Puan Ver : Üniversiteli Genç Kızın Öldüğü Kazada, Kamyonet Sürücüsüne 15 Bin Lira Para Cezası Verildi(9/10)5

Burdur'da, 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Karara itiraz eden anne Teslime Çakal, “Kızımı öldürdüler....

















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