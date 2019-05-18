Yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavının değişeceğini ve yükseköğretime geçiş sınavında uyum değişiklikleri yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk, liselerde ders sayılarının kademeli olarak azaltılacağını, yeni sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada....