Türkiye'nin en büyük yatak üretim firmalarından birinin çoğunluk hissesi sahibiyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan Sinan Güleç (75) ile emekli öğretmen kızı Nur Güleç (48) arasında, mal paylaşımı anlaşmazlığı çıktı. Firmadaki hisselerinin satışından elde edilen 22 milyon TL'nin yarısı olan 11 milyon TL'nin kızıyla ortak olan hesapta pay edilmesini isteyen Sinan Güleç'e kızı da, tüm mal varlığını temizlik görevlisi G. E....



































