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Ünlü İş Adamı Mal Varlığını Temizlikçiye Bırakınca Kızı İsyan Etti: Yaşamak İçin Para İstediğimde Bile Vermiyor
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ÜNLÜ İŞ ADAMI MAL VARLIĞINI TEMİZLİKÇİYE BIRAKINCA KIZI İSYAN ETTİ: YAŞAMAK İÇİN PARA İSTEDİĞİMDE BİLE VERMİYOR


Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor
Tarih : 11 Haziran 2019, 14:40
Puan Ver : Ünlü İş Adamı Mal Varlığını Temizlikçiye Bırakınca Kızı İsyan Etti: Yaşamak İçin Para İstediğimde Bile Vermiyor(5/10)1

Türkiye'nin en büyük yatak üretim firmalarından birinin çoğunluk hissesi sahibiyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan Sinan Güleç (75) ile emekli öğretmen kızı Nur Güleç (48) arasında, mal paylaşımı anlaşmazlığı çıktı. Firmadaki hisselerinin satışından elde edilen 22 milyon TL'nin yarısı olan 11 milyon TL'nin kızıyla ortak olan hesapta pay edilmesini isteyen Sinan Güleç'e kızı da, tüm mal varlığını temizlik görevlisi G. E....

















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