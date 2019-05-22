ÜNLÜ İŞ ADAMININ ALTI YANAN DEV TENCEREYE GİRİP YIKANDIĞI ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Ünlü iş adamı German Sterligov altı yanan dev bir tencereye girip sıcak su ile yıkandı. Bu yöntemin bazı hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu savunan iş adamının ilginç deneyimine ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
Ünlü iş insanı German Sterligov'un bazı hastalıkların tedavisi için kullandığını ifade ettiği ilginç deneyim tartışma yarattı. Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken iş adamı sıcak su dolu dev tencerenin içine girerek yıkandığı anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada gündem olan bu görüntüler bazı kullanıcılardan tepki alırken bazıları tarafından da normal karşılandı....
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