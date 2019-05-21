İstanbul'da iki ünlü restoranın çalışanları arasında çıkan ve iş adamı Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeninin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki ünlü restoranın çalışanları arasında çıkan ve Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeninin yaralandığı silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişinin elindeki silahı Selahaddin Aydoğdu'nun yeğeni olan işletme müdürü M. E....



































