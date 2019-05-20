Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu. Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Galatasaray'a destek verdi.