Bartu Küçükçağlayan, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Özgüle ile aile arasında bir törenle nişanlandı. Küçükçağlayan, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Son olarak Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde Gündüz rolünü canlandıran oyuncu Bartu Küçükçağlayan evlilik yolunda ilk adımını attı. Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törenle nişanlanan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak....



































