Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne alacağı 6.Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.