ÜNLÜ SANATÇI ALEXANDRA STAN, ALTIN PALMİYE İÇİN TÜRKİYE’YE GELİYOR
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne alacağı 6.Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.
Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri 25 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulacak.
ALEXANDRA STAN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ünlü sanatçı Alexandra Stan ve Akcent, 6'ıncısı düzenlenecek olan Türkiye Altın Palmiye Ödülleri kapsamında onur konuğu olarak Türkiye'ye gelecek....
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