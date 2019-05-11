Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam iftar yemeğini Nişantaşı'nda bir mekanda yaptı. Servis esnasında şov amacıyla yapılan sunumda yoğun dumanlar çıkınca Ersoy, korku dolu anlar yaşadı.

Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda iftar yaptı. İftar öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, normalde ramazanda sahneye çıkmadığını ama bu yıl istemeden bir istisna yapabileceğini açıkladı.

“TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALAMAK İSTEMİYORUM“

Bülent Ersoy, “18 Mayıs'ta konserim varmış, menajerim önceden anlaşma imzalamış....



































