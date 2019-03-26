ÜNLÜ SANATÇI CENGİZ KURTOĞLU, KAPI KAPI DOLAŞIP AK PARTİ ADAYINA OY İSTEDİ
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer'e destek olmak için seçim çalışmasına katıldı. Ayrıca Kurtoğlu, bir daha ki dönem siyasete gireceğini açıklad
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Ergene Belediye Başkan adayı Hamdi Sarıer'e destek olmak için seçim çalışmasına katıldı.
“ARAMIZDA SEVGİDEN ÖTE HİÇBİR MENFAAT YOK“
Sağlık Mahallesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cengiz Kurtoğlu, daha sonra AK Parti Ergene İlçe Teşkilatı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz Kurtoğlu, burada yaptığı konuşmasında, “Kalbi bütünlükle, samimiyetimle söyleyeyim aramızda sevgiden öte hiçbir menfaat olmayan kalbi birliktelikte bugün hem değerli dostlarıma hem de Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatını ziyaret ettim....
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