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Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti!

ÜNLÜ SUNUCU ELLEN DEGENERES, ÜVEY BABASI TARAFINDAN CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ!

Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Degeneres, küçük yaşlarda üvey babasının cinsel tacizine uğradığını söyledi. Başarılı sunucu, babasının kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Ünlü Sunucu Ellen Degeneres, Üvey Babası Tarafından Cinsel Tacize Uğradığını İtiraf Etti!(7/10)3

Dünyaca ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

“GÖĞÜSLERİMİ KONTROL ETTİ“

Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin “çok kötü bir adam“ ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres'in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi....

















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