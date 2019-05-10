Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.'ye, 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Django' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü. , geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı....



































