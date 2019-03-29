ÜNLÜ TÜRKÜCÜ BÜLENT SERTTAŞ, YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş'ın, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söylemesi hayranlarını endişelendirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş'ın, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söylemesi hayranlarını endişelendirdi.
“UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI“
AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ın seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Bülent Serttaş konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde bir birinden güzel türküler seslendiren Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı....
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