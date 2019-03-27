Çavuşbaşı'nda vatandaşları ve esnafı ve tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Vatandaşların arasındaki ünlü türkücü İsmail Türüt, kısa bir konuşma yapan Aydın'ı, “Başarılı olmasa buraya göndermezlerdi“ diyerek destekledi.

Kaynak: haberinburada....