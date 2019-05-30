Ünlü Yazar Ayşe Kulin’İn Kitabında Da Pedofili İçeren İfadeler Ortaya Çıktı!
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Ünlü yazar Ayşe Kulin’in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı!

ÜNLÜ YAZAR AYŞE KULİN’İN KİTABINDA DA PEDOFİLİ İÇEREN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!

Zümrüt Apartmanı kitabı ile birlikte gündeme gelen kitaplardaki çocuklara yönelik cinsel çağrışım ifadelerinde bir yenisi daha eklendi. Ayşe Kulin Gece Sesleri isimli kitabında da pedofiliyi çağrıştıran ifadeler ortaya çıktı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 01:50
Puan Ver : Ünlü Yazar Ayşe Kulin’İn Kitabında Da Pedofili İçeren İfadeler Ortaya Çıktı!(7/10)3

Sosyal medya dünden bu yana kitaplardaki pedofili ifadeleri ile çalkalanıyor. Önce Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı isimli kitabındaki ifadeleri ortaya çıkmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ardından da Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabındaki cinsel ifadeler gün yüzüne çıktı....

















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