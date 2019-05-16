Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi gerçek oldu. Yolda yatan yavru kargayı kenara koymak isteyen genç kadına ve iş arkadaşlarına yetişkin kargalar saldırdı. Saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar isimli gerilim filmi Rize'de gerçek oldu. Yolda yerde yatan yavru kargaya merhamet ederek kenara koymak isteyen İlknur Civil yetişkin kargaların saldırısına uğradı. Civil'in iş arkadaşları da kargaların saldırısına uğradı....



































