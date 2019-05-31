Tokat'ta kiraz üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazara sahip olan Kemalpaşa köyünde erken kiraz hasadı başladı. Yüzde 90'a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle Kemalpaşa kirazı tercih ediliyor. Cinsine göre tarlada 7 lira civarında satılan kiraz marketlerde ise 12,5 liradan alıcı buluyor....



































