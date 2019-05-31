ÜRETİCİ İSYAN EDİYOR! KİRAZ TARLADA 7, MARKETTE 12,5 LİRA
Tokat'ta kirazı ile ünlü Kemalpaşa köyünde tarlada 7 liradan komisyonculara satılan kiraz markette 12,5 liradan alıcı buluyor. Üreticiler marketçilerin daha fazla kazandığını belirterek, “Bu durumdan bizler şikayetçiyiz.“ diyor.
Tokat'ta kiraz üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazara sahip olan Kemalpaşa köyünde erken kiraz hasadı başladı. Yüzde 90'a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle Kemalpaşa kirazı tercih ediliyor. Cinsine göre tarlada 7 lira civarında satılan kiraz marketlerde ise 12,5 liradan alıcı buluyor....
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