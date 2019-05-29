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Üsküdar’Da İnşaat Çalışmasında Tarihi Kalıntılar Bulundu
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Üsküdar’da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

ÜSKÜDAR’DA İNŞAAT ÇALIŞMASINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU

Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi bir hamama ait olduğu belirtilen kalıntılar inşaat alanından çıkartılırken çalışmalar durduruldu.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 23:00
Puan Ver : Üsküdar’Da İnşaat Çalışmasında Tarihi Kalıntılar Bulundu(9/10)5

Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirlendi. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu....

















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