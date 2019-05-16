Bodrum'da yıllarca üst düzey yöneticilik yapan üniversite mezunu kadın bir anda tüm hayatını değiştirerek boya ve badana işine girdi. Masa başı işlerinden sıkılarak aldığı radikal kararla boyacılık yapmaya başlayan Duru Tümer, ilçede 'Duru Usta' olarak tanınmaya başladı.

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