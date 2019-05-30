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Usta sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

USTA SANATÇI GENCO ERKAL, İMAMOĞLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU: CANIMI ZOR KURTARDIM!

Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla çok konuşuldu. Erkal fotoğrafına, “Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım.“ notunu ekledi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 00:30
Puan Ver : Usta Sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu Paylaşımıyla Gündem Oldu: Canımı Zor Kurtardım!(10/10)6

Usta sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

“BURNUMU ISIRMAYA KALKTI“

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Genco Erkal ile bir araya geldi. İmamoğlu, Genco Erkal ile fotoğraf çektirmeyi de ihamal etmedi....

















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