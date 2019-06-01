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Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar

UTANMAZ BUNUNU DA YAPTI! İDAY BEBEĞİN ADINA SAHTE HESAP AÇIP, DOLANDIRDILAR

Halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen SMA ile mücadele eden 1, 5 yaşındaki İday Ayaz'ın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, çok sayıda kişiden para topladı. Bakımı şu an anne babası tarafından evde sürdürülen İday be

Tarih : 01 Haziran 2019, 11:20
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Mersin'de, genetik bir hastalık olan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) bir çeşidi Tip 1 ile mücadele eden 1, 5 yaşındaki İday Ayaz'ın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, çok sayıda kişiden para topladı. Baba İdris Ayaz, İday bebeğin ismi kullanılarak vatandaşları dolandıran suçluların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, çocuklarının tedavisi için yardım eli beklediklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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