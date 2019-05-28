UYUŞTURUCU KULLANAN 5 ARKADAŞTAN 2’Sİ HAYATINI KAYBETTİ, 3’Ü AĞIR YARALANDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizli’De Bulunan 7 Kiloluk Dev Mantar Görenleri Hayrete Düşürdü
- İstanbul’Da 69 Yılın Mayıs Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
- Çocuk İstismarını Anlatan Kitapta Bulunan İğrenç Satırlar, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı
- Sözlüsüne ’Hakkını Helal Et’ Mesajı Gönderdikten Ortadan Kayboldu
- Bahçelievler’De,11 Katlı Binanın Yıkılma Anı Saniye Saniye Kamerada!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Nihat Özdemir’Den Albayrak’A Cevap: Var Kayıtlarını Ellerinde Görürsem, Hesap Sormasını Biliriz
- Dzeko’Dan ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın?’ Sorusuna Net Yanıt: Hayır
- Gümüş Fiyatları Yaklaşık Altı Ayın En Düşük Seviyesine İndi
- Mehmet Topal’Dan Ayrılık Açıklaması: Yapılan Algı, Yapanların İstediği Gibi Bitmeyecek
- Nazım Sangare: Şenol Güneş’İ Anlıyorum, Türk Tipim Yok
DÜNYA HABERLERİ
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
- Dikkatsiz Sürücü, Navigasyona Eksik Yazdığı Harf Yüzünden İtalya Yerine Almanya’Ya Gitti
- Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü
- Brezilya’Da 3 Farklı Cezaevinde 42 Mahkum Asılmış Halde Ölü Bulundu
- Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar