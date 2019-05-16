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Uyuşturucu Kullanma Suçundan Aldığı Cezası Ertelenen Gizem Karaca, Mutluluk Pozu Verdi

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDAN ALDIĞI CEZASI ERTELENEN GİZEM KARACA, MUTLULUK POZU VERDİ

Uyuşturucu madde kullanma suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan güzel oyuncu Gizem Karaca, cezasının 5 yıl ertelenmesinin ardından Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Tarih : 16 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Uyuşturucu Kullanma Suçundan Aldığı Cezası Ertelenen Gizem Karaca, Mutluluk Pozu Verdi(7/10)3

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında “uyuşturucu madde kullanma“ suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Daire, sanıkların hapis cezalarını 5 yıl süreyle erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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