UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BELİNDE YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi kıskavrak yakalandı. Operasyonda yakalanan zanlılardan birisinin beline sarılı halde yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda zanlılardan birinin beline 490 gram metamfetamin sardığı görüldü. Ayrıca zanlıların otomobilinde 84 gram esrar ele geçirildi....
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