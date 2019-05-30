Kayseri'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda zanlılardan birinin beline 490 gram metamfetamin sardığı görüldü. Ayrıca zanlıların otomobilinde 84 gram esrar ele geçirildi....



































