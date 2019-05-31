Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı. Prens Talal, Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanıyordu.