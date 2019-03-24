Uzan ailesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen ve 12 kez ihaleye çıkarılan Adabank satıldı. Edinilen bilgilere göre, bankayı Türk işadamı grubu, 60 milyon dolara (340 milyon TL) satın aldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da yaptığı açıklamada satışı doğruladı....



































