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Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’a Seslendi: Okumak İstiyorum

ÜZERİ KİRLİ DİYE MİNİBÜSTE KOLTUĞA OTURTULMAYAN ÇOCUK ERDOĞAN’A SESLENDİ: OKUMAK İSTİYORUM

Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan Suriyeli Muhammed yaşananlara üzüldüğünü ve okumak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Muhammed, “Allah razı olsun Türkiye'ye geldik. Bana yardım eli uzatırlarsa okumak istiyorum.“

Tarih : 24 Mayıs 2019, 12:50
Puan Ver : Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’A Seslendi: Okumak İstiyorum(6/10)2

Mersin'in Erdemli ilçesinde üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed H. ,yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi. Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H....

















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