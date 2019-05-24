Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan Suriyeli Muhammed yaşananlara üzüldüğünü ve okumak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Muhammed, “Allah razı olsun Türkiye'ye geldik. Bana yardım eli uzatırlarsa okumak istiyorum.“