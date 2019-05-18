Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu hurda araç parçası satışı yapan iş yerinde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç küle döndü. İş yeri sahibi Selahattin Çetinkaya, 80 bin liralık zararı olduğunu belirterek ''Yaralımız yok, çok şükür....



































