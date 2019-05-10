VALENCİA’YI ELEYEN ARSENAL 19 YIL SONRA FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Valencia'yı deplasmanda da 4-2 yenen Arsenal, 2000 yılından bu yana ilk kez Avrupa Liginde finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol ekibi Valencia, İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçti....
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