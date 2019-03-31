Türkiye, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına kilitlendi. Van yerel seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Van yerel seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve Van adaylarının aldıkları oy oranları belirlenmeye başladı. Van ilçelerinin detaylı seç