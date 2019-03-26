Tarihi zenginliği ile gündemden düşmeyen Adıyaman'da Mehmet Çetiner isimli vatandaşın evinin duvarından 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili çıkartıldı.

Adıyaman'da bir evin duvarında taş olarak kullanılan 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili sökülerek müzeye götürüldü. Tarihi zenginliği ile gündemden düşmeyen Adıyaman, yine ilginç bir olayla gündeme geldi.

Kaynak: haberinburada....