Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında tezgah kuran İsmail Gündoğan, çörek otu yağını vatandaşın gözü önünde üretip satıyor. İsmail Gündoğan, çörek otu yağını tamamen organik bir şekilde ürettiğini belirtti. Çörek otunun kilosunun 30 lira olduğunu belirten esnaf Gündoğan, çörek otu yağının kilo fiyatının ise 90 lira olarak alıcı bulduğunu ifade etti....



































