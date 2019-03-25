Fenerbahçe’De Çok Eleştirilen Slimani’Ye Sürpriz Talip
Trabzonspor’Un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde

Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor

VATANDAŞIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇÖREK OTU YAĞI ÜRETİP KİLOSUNU 90 LİRAYA SATIYOR

Afyonkarahisar'da pazarda vatandaşın gözü önünde çörek otu yağı üreten İsmail Gündoğan, kilosunu 90 liradan satıyor.

Tarih : 25 Mart 2019, 13:10
Puan Ver : Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor(7/10)3

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında tezgah kuran İsmail Gündoğan, çörek otu yağını vatandaşın gözü önünde üretip satıyor. İsmail Gündoğan, çörek otu yağını tamamen organik bir şekilde ürettiğini belirtti. Çörek otunun kilosunun 30 lira olduğunu belirten esnaf Gündoğan, çörek otu yağının kilo fiyatının ise 90 lira olarak alıcı bulduğunu ifade etti....

















Etiketler: Vatandaşın  Gözü  Önünde  Çörek  Otu  Yağı  Üretip  Kilosunu  90  Liraya  Satıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER