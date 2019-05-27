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Vedat Milor’dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu

VEDAT MİLOR’DAN GÜLDÜREN HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI YORUMU

Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyadan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçı ile ilgili esprili bir yorumda bulundu. Milor, “Tarafsız olmak adına gözlerimi kapayıp kura usulü üzerinde künefe veya baklava deseni olan çoraplarımdan birini seçip maçı öyle izley

Tarih : 27 Mayıs 2019, 18:40
Puan Ver : Vedat Milor’Dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu(9/10)5

Süper Lige çıkacak son takım, perşembe günü belli olacak. Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor ile Osmanlıspor'e yenen Gazişehir Gaziantep finalde karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçıyla ilgili ünlü gurme Vedat Milor'dan esprili bir paylaşım geldi....

















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