Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun dizi sayesinde Müslüman olabileceğini ifade ettiğini açıkladı.

Bir etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro 'bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi'' şeklinde konuştu.

“ALANYA'DA ÇEKİLMESİ ÇOK ANLAMLIDIR“

Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı....



































