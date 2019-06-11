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Venezuela`da 5 Aylık Enflasyon Yüzde 900`ü Aştı
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Venezuela`da 5 aylık enflasyon yüzde 900`ü aştı

VENEZUELA`DA 5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 900`Ü AŞTI

Venezuela'da enflasyon aldı başını gidiyor. Ülkede 2019'un ilk beş ayında enflasyon yüzde 900'ü geçti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 10:20
Puan Ver : Venezuela`da 5 Aylık Enflasyon Yüzde 900`ü Aştı(5/10)1

Venezuela Ulusal Meclisi Finans Komitesi üyesi Angel Alvarado, 2019 yılı başından bu yana enflasyonun yüzde 900`ü geçtiğini bildirdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 31,3 arttığını ve yılın ilk 5 ayında enflasyonu yüzde 905,6 olduğunu duyuran Alvarado, Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 44,7 olduğunu hatırlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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