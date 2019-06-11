Venezuela Ulusal Meclisi Finans Komitesi üyesi Angel Alvarado, 2019 yılı başından bu yana enflasyonun yüzde 900`ü geçtiğini bildirdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 31,3 arttığını ve yılın ilk 5 ayında enflasyonu yüzde 905,6 olduğunu duyuran Alvarado, Nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 44,7 olduğunu hatırlattı.

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