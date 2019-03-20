Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak İspanyol bir hukuk firması ile anlaşmaya vardı. İran, Küba ve Rusya gibi ülkelerle de çalışan hukuk firması, Venezuela hükümetini ve ülkenin üst düzey yetkili