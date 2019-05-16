Trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Suriye uyruklu Taha Ceddo, kaldırıldığı hastaneden babası tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan baba Faysal Ceddo'nun, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışma

Bursa'da trafik ışıklarında mendil satarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Taha Ceddo, kaldırıldığı hastaneden babası Faysal Ceddo tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerince aranan vicdansız babanın, 5 çocuğuna zorla mendil sattırdığı ve çalışmadıkları zaman onları dövdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....