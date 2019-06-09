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Vicdansız Sürücü Eşeğe Çarpıp, Yaralı Halde Yol Kenarında Bıraktı
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Vicdansız sürücü eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ EŞEĞE ÇARPIP, YARALI HALDE YOL KENARINDA BIRAKTI

Muğla'nın Datça ilçesinde kimliği belirsiz sürücü aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu eşeği yol kenarında bırakıp kaçtı.

Tarih : 09 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : Vicdansız Sürücü Eşeğe Çarpıp, Yaralı Halde Yol Kenarında Bıraktı(8/10)4

Muğla'nın Datça ilçesinde Kimliği belirlenemeyen sürücü, yol kenarında başıboş dolaşan eşeğe aracıyla çarptı. Durmayan sürücü, yaralı eşeği kaza yerinde bırakıp, gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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