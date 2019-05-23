VİCTOR MOSES, INTER İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'ın Inter ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Inter kulübüne yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Milano ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için devreye girdi.
Kaynak: haberinburada....
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