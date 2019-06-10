Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali'ne Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh kıyafetiyle damga vurmuştu. Kırmızı halı üzerinde transparan elbisesiyle objektiflere poz veren oyuncu ülkesinde hedef haline geldi....



































