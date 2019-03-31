Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Vincent Aboubakar geri dönmek için âdeta can atıyor. Kamerunlu golcünün yönetimle iletişime geçtiği ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....