Fanatik'te yer alan habere göre, yurt içinde ve yurt dışında transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'in yıldızları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: haberinburada. ....