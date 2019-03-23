Fenerbahçe'de uzun yıllardır forma giyen Volkan Demirel yedek kalmayı sorun etmiyor. Tecrübeli eldiven, Harun Tekin, Berke Özer ve Erten Ersu'ya adeta bir antrenör gibi destek veriyor.

Fenerbahçe'de kaleciler arasındaki dev birlik herkesin yüzünü güldürüyor. Kaleci Volkan Demirel, kaptanlığı ve tecrübesiyle mevkidaşlarına sahip çıkıyor. Tecrübeli kaptan, Harun Tekin, Berke Özer ve Erten Ersu'ya adeta ağabeylik yapıyor....



































