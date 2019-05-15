Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile kendi sahasında oynayacağı şampiyonluk maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekipte forma giydiği 4,5 sezonda taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, dev karşılaşma için Türk Telekom Stadyumu'nda olacak....



































