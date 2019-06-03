WEST HAM UNİTED, HASAN ALİ KALDIRIM’I İSTİYOR
Premier Lig ekibi West Ham United, kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın desteklediği ender isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor.
Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle görüşen ve olumlu yanıt alan West Ham United'ın milli futbolcuyu transfer etmek için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Hasan Ali'nin de Premier Ligde forma giymeyi istediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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