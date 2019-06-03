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West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’ı istiyor

WEST HAM UNİTED, HASAN ALİ KALDIRIM’I İSTİYOR

Premier Lig ekibi West Ham United, kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın desteklediği ender isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor.

Tarih : 03 Haziran 2019, 19:40
Puan Ver : West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor(7/10)3

Hasan Ali Kaldırım'ın menajeriyle görüşen ve olumlu yanıt alan West Ham United'ın milli futbolcuyu transfer etmek için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Hasan Ali'nin de Premier Ligde forma giymeyi istediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: West  Ham  United  Hasan  Ali  Kaldırım’I  İstiyor    haber

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