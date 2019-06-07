Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın isminin West Ham United ile anılması İngiliz ekibinin bazı taraftarlarını mutsuz etti. Sosyal medyadan konuyla ilgili reaksiyon veren West Ham taraftarlarının, takımlarında daha önce forma giyen bir başka Türk futbolcuya gönderme yapmaları dikkat çekti.

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