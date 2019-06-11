22 yaşındaki inşaat mühendisi, WhatsApp'ta bulunan kritik bir hatayı keşfetmesinin ardından 5.000 dolar değerinde bir para ödülü aldı.

Hindistan'ın Manipur şehrinde yaşayan Zonel Sougaijam, WhatsApp üzerinde bulunan kritik bir hatayı tespit etmesinden sonra 5. 000 dolarlık bir para ödülü aldı ve 'Facebook Hall of Fame 2019' listesine adını yazdırdı. Sougaijam'ın ismi şu anda 94 kişinin bulunduğu listede 16 sırada yer alıyor....



































