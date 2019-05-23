WİKİPEDİA, TÜRKİYE’DEKİ ERİŞİM ENGELİNİ AİHM’E GÖTÜRÜYOR
Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor.
İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonrası, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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