YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜKLERİ ADAMI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
İstanbul Çekmeköy'de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklanan kişinin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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