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Yağmur Sarıoğlu’ndan Lüks Dönüş! Porsche Cipiyle Böyle Poz Verdi

YAĞMUR SARIOĞLU’NDAN LÜKS DÖNÜŞ! PORSCHE CİPİYLE BÖYLE POZ VERDİ

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na, geçen yıl aldığı 565 bin TL değerindeki Porsche Cayene değişime uğradı. Yağmur Sarıoğlu değişimi Instagram'dan yaptığı paylaşımla gösterdi.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Yağmur Sarıoğlu’Ndan Lüks Dönüş! Porsche Cipiyle Böyle Poz Verdi(7/10)3

Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2,5 milyon TL değerindeki Lamborghini ile gündeme gelen Yağmur Sarıoğlu yeni lüks aracıyla havalı bir dönüş yaptı. Uzun süredir mütevazi araçlarla görüntülenen Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eskiyi aratmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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