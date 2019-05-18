Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na, geçen yıl aldığı 565 bin TL değerindeki Porsche Cayene değişime uğradı. Yağmur Sarıoğlu değişimi Instagram'dan yaptığı paylaşımla gösterdi.

Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2,5 milyon TL değerindeki Lamborghini ile gündeme gelen Yağmur Sarıoğlu yeni lüks aracıyla havalı bir dönüş yaptı. Uzun süredir mütevazi araçlarla görüntülenen Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eskiyi aratmadı.

Kaynak: haberinburada....